L'Iran ribadisce, 'non prepariamo attacchi alle Olimpiadi'

"L'accusa e l'osservazione odiosa del ministro del regime israeliano assassino di bambini contro l'Iran, in merito alle Olimpiadi di Parigi del 2024, sono un disperato tentativo di distogliere l'opinione pubblica mondiale dal genocidio a Gaza". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani, in risposta alle recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, secondo il quale l'Iran stava pianificando attacchi terroristici contro la delegazione israeliana e tutti i partecipanti alle Olimpiadi.

"Le accuse sono una fuga in avanti contro la rabbia e l'odio globali per i crimini di guerra del regime israeliano contro il popolo palestinese oppresso", ha aggiunto sul suo account X.





