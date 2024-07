Harry, ' è ancora pericoloso' per Meghan tornare nel Regno Unito

"E' ancora pericoloso" per Meghan tornare nel Regno Unito. E' quanto afferma il principe Harry nella prima intervista rilasciata dopo la conclusione della sua causa contro il Mirror Group Newspapers, nel quale il Duca di Sussex ha dichiarato di temere un'aggressione nei confronti della moglie a causa dell'attenzione che la coppia reale attira.

Quando gli è stato chiesto, durante il documentario di Itv "Tabloids on Trial", se le battaglie legali attraggano più attenzione, Harry ha risposto: "L'attenzione su di me e mia moglie è comunque più che sufficiente".

"Mi hanno spinto troppo oltre", ha aggiunto. "È ancora pericoloso, e basta che una sola persona che legge queste cose passi all'azione: che si tratti di un coltello o di acido, qualunque cosa sia, e queste sono cose che mi preoccupano davvero". Harry, scrive SkyNews, ha poi puntato il dito contro la stampa, accusandola di essere stata "centrale" nella distruzione del suo rapporto con la famiglia reale.

"Penso che tutto quello che è successo abbia mostrato alla gente qual è la verità", ha risposto ancora Harry alla domanda sulla "decisione" della sua famiglia di non combattere la stampa come ha fatto lui. "Per me, la missione continua, ma ha causato una parte di spaccatura".



