Ripreso il traffico aereo in scalo a confine franco-svizzero

E' ripreso il traffico aereo presso lo scalo di Basilea-Mulhouse dopo un'allerta sicurezza che provocato l'evacuazione. Lo rendono noto le autorità aeroportuali.

Il traffico aereo è ripreso a mezzogiorno dopo che un allarme bomba aveva portato all'evacuazione del terminal in mattinata, ha annunciato l'hub franco-svizzero sul suo sito web.

"L'aeroporto è di nuovo aperto e le operazioni di volo stanno gradualmente riprendendo", ha dichiarato l'Euroairport. Il terminal non ha comunicato il numero di voli e di passeggeri interessati. "I passeggeri sono invitati a contattare la propria compagnia aerea per qualsiasi informazione relativa al proprio volo", ha aggiunto il sito. La prefettura del dipartimento dell'Haut-Rhin aveva precedentemente dichiarato all'AFP che "è stata messa in atto la procedura abituale", compreso l'invio di esperti di disinnesco di bombe.



