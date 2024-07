Parigi 24: ok dei Saggi alla sperimentazione dei taxi volanti

Il Consiglio di Stato francese ha dato oggi il proprio via libera alla sperimentazione di taxi volanti elettrici durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Paris 2024 (26 luglio - 8 settembre), autorizzata dal governo ma criticata dal comune, che si era dunque rivolto alla giustizia per fermare il progetto. La decisione della più alta giurisdizione amministrativa d'Oltralpe è una misura d'emergenza, quindi provvisoria, in attesa di un'udienza più approfondita in autunno. A inizio luglio, il ministero dei Trasporti ha autorizzato la creazione di una 'elistazione', ossia una piattaforma di decollo ed atterraggio di taxi volanti situata sulla Senna, nella zona di Austerlitz, nell'est della capitale, nonché ''l'apertura alla circolazione aerea pubblica''. Una iniziativa che ha suscitato l'ostilità bipartisan della giunta comunale di Parigi che lo ritiene una ''aberrazione ecologica''.



