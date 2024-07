Oltre 8 spagnoli su 10 si dicono felici e più che soddisfatti

La felicità non è merce rara in Spagna, dove oltre 8 spagnoli su 10 (80,4%) si dichiarano felici e oltre 7 su 10 promuove a pieni voti, con un 'buono' od 'ottimo' la soddisfazione che gli procura la propria vita. E' quanto emerge dal sondaggio 'Felicità e valori sociali', pubblicato oggi dal Centro statale di Ricerche sociologiche (Cis), secondo cui raggiungere la sensazione della felicità è la cosa più importante nella vita per 9 persone su 10.

Solo un 6,8% degli intervistati considera la propria vita come 'la migliore possibile". In una scala da 0 a 10, il 73,2% la valuta , invece, con un 'buono o ottimo', a fronte di un 4,5% che la boccia e di uno 0,5% che la considera "la peggiore possibile". Un significativo 52%, ovvero oltre la metà della popolazione intervistata, considera che si può essere felici solo se anche anche gli altri che gli sono attorno lo sono.

Il rilevamento ha valutato la percezione di oltre 2.800 persone su tutto il territorio spagnolo (intervistate fra il 26 e il 28 giugno) rispetto a questioni di carattere psicologico e sociale.

Coloro che si dicono infelici sono l'11,4%, mentre il 7,7% ha risposto con un "dipende" dalle circostanze o si è detto felice "in parte". E, per migliorare la propria condizione di infelicità, questo segmento di popolazione indica come priorità un miglioramento dello stato di salute, di quello economico e delle proprie relazioni sociali. Altri elementi che aiuterebbero ad assaporare la felicità sono un miglioramento della situazione lavorativa o avere più tempo libero a disposizione, ma anche - in percentuale molto più bassa - la diminuzione della conflittualità politica e la pace nel mondo. Anche se un 2% si dice totalmente pessimista perché afferma che nulla lo potrebbe rendere felice.



