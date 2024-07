A Lisbona riapre il Mude, Museo del design e della moda

Dopo una chiusura di otto anni, a causa di lavori di restauro che si sono prolungati ben oltre il previsto, giovedì 25 luglio riapre a Lisbona il Museo del design e della moda (Mude). L'apertura dell'edificio è ancora parziale e la mostra inaugurale è dedicata proprio alla storia e alle evoluzioni architettoniche del palazzo che ospita il museo. Si tratta della vecchia sede di una banca, il Banco Nacional Ultramarino, nel quartiere della capitale portoghese più colpito dal terremoto del 1755 e poi ricostruito nella seconda metà del secolo XVIII.

Dedicato a tutte le espressioni del design, che si rispecchiano nella sua collezione, il Mude conta attualmente quasi 17.000 pezzi che vanno dall'abbigliamento al design industriale, dalla costumistica teatrale alla gioielleria.

Inaugurato nel 2009, in quasi 60 mostre e circa 170 eventi legati alla sua collezione il Mude ha accolto quasi due milioni di visitatori fino al momento della sua chiusura. Sebbene il museo non abbia mai smesso in tutti gli anni successivi di organizzare ancora eventi e allestire esposizioni temporanee altrove, la riapertura della sua sede storica era attesa da tempo e arriva dopo il completamento della riqualificazione dell'intero isolato, durata otto anni - con tre anni di interruzione dovuti al fallimento della prima ditta appaltatrice - e basata su un progetto dell'architetto Luís Miguel Saraiva.





