Mosca, reagiremo se nostri asset in Europa usati per Kiev

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che la Russia risponderà a un eventuale utilizzo dei proventi dagli asset russi in Europa per sostenere militarmente l'Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Lo riporta l'agenzia Interfax. "In un modo o nell'altro, ci sarà una risposta. Queste azioni da ladri non possono rimanere senza reciprocità", ha dichiarato Peskov. "Naturalmente esploreremo la possibilità di perseguire legalmente le persone coinvolte nell'adozione e nell'attuazione di queste decisioni, poiché si tratta di una violazione del diritto internazionale, violazione dei diritti di proprietà e così via", ha detto.

Droni ucraini hanno attaccato una nave in un porto della Russia meridionale, proprio di fronte alla penisola annessa della Crimea, uccidendo e ferendo alcuni membri dell'equipaggio e i lavoratori. "I droni hanno attaccato una nave traghetto nel porto di Kavkaz", ha dichiarato il governatore russo di Krasnador Veniamin Kondratyev in un post su Telegram. "Purtroppo ci sono feriti e morti tra l'equipaggio e il personale portuale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA