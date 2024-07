La gauche trova la candidata premier, è una funzionaria

(ANSA-AFP) - PARIGI, 23 LUG - Il Nuovo Fronte Popolare, dopo 16 giorni di negoziati, ha deciso di proporre al presidente della Repubblica Emmanuel Macron il nome di Lucie Castets, un'alta funzionaria impegnata nella difesa dei servizi pubblici, per la carica di primo ministro. La signora Castets è impegnata in "lotte associative per la difesa e la promozione dei servizi pubblici", ma anche "nella battaglia di idee contro il pensionamento a 64 anni" ed è un "alto funzionario che ha lavorato alla repressione della frode fiscale e della criminalità finanziaria", si legge in un comunicato stampa del Nfp. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA