Arringhe conclusive nel processo a Gershkovich in Russia

(ANSA-AFP) - EKATERINBURG, 19 LUG - Iniziano le arringhe conclusive nel processo in Russia al giornalista statunitense Evan Gershkovich, riferisce il portavoce del tribunale.

Il reporter statunitense Evan Gershkovich è accusato di "spionaggio" in un caso giudiziario che Washington definisce una farsa. "Il giudice è entrato in aula. Le arringhe conclusive sono iniziate", ha detto la portavoce del tribunale Yekaterina Maslennikova ai giornalisti presso la Corte regionale di Sverdlovsk a Ekaterinburg, dove il processo si sta svolgendo a porte chiuse. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA