Zelensky al vertice della Cpe, 'sicuro dell'appoggio da Gb'

Arrivo nella consueta tenuta informale, indossata fin dall'inizio della guerra con la Russia nel febbraio del 2022, per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Blenheim Palace, dimora di nascita di Winston Churchill nei dintorni di Oxford in cui il neopremier laburista britannico, Keir Strarmer sta ricevendo i leader di 47 Paesi d'Europa per il quarto vertice della Comunità Politica Europea (Cpe): forum paneuropeo di nazioni dell'Ue ed extra Ue chiamato a discutere anche del sostegno a Kiev.

In una breve dichiarazione alle telecamere, Zelensky ha detto che ha in programma anche un faccia a faccia con Starmer, già incontrato a margine del vertice Nato di Washington, e si è detto convinto che il nuovo governo del Regno proseguirà sulla linea di un forte "appoggio all'Ucraina", in continuità con le amministrazioni Tory precedenti. Lo stesso Starmer lo ha poi stretto in un abbraccio in cima ala scalinata d'ingresso del palazzo.



