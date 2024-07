"Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me". Lo scrive Ursula von der Leyen su X dopo aver ottenuto il bis alla guida della Commissione europea. Nei prossimi minuti la presidente è attesa in conferenza stampa a Strasburgo.



