In una riunione straordinaria del gruppo Ecr, a seguito del dibattito sugli orientamenti politici della candidata alla carica di presidente della Commissione, "un'ampia maggioranza delle delegazioni nazionali ha confermato che voterà contro Ursula von der Leyen. Come in occasione dell'ultima elezione del Presidente della Commissione, il gruppo darà libertà di voto". Lo annunciano i Conservatori e Riformisti in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA