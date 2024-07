La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha bollato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come "un non umano" e ha dichiarato che non può essere lui a dire alla Russia a quali conferenze dovrebbe partecipare. Lo riporta la Tass. Nei giorni scorsi Zelensky si è detto favorevole alla partecipazione della Russia a un secondo summit sulla pace.



