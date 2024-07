Fidanza, con von der Leyen inascoltato messaggio elettori

"Le scelte fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra fino ai Verdi hanno reso impossibile il nostro sostegno a riconferma della presidente Ursula von der Leyen". Lo ha detto il capodelegazione di Fdi all'Eurocamera Carlo Fidanza sottolineando che con la rielezione "non viene dato seguito al forte messaggio di cambiamento uscito dalle urne del 9 giugno".

"Questo non pregiudica il nostro rapporto di lavoro istituzionale che siamo certi possa portare a alla definizone di un ruolo adeguato in seno alla prossima commissione che l'Italia merita", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA