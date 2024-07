Tajani riceve i colleghi G7, al via il vertice sul Commercio

Il viceministro e ministro degli Esteri Antonio Tajani sta ricevendo i colleghi del G7 prima dell'inizio della riunione del Commercio, a Villa San Giovanni.

Oltre alla cerimonia di benvenuto e alla foto di famiglia, la prima giornata in Calabria prevede una visita al Porto di Gioia Tauro, primo in Italia per traffico merci e l'ottavo in Europa, dove Tajani presenterà ai colleghi anche l'iniziativa umanitaria Food for Gaza.

Ci sarà poi un incontro tra i ministri del G7 ed i B7 (le comunità imprenditoriali) e una sessione allargata ai Paesi outreach. Chiuderà la giornata una visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria, che ospita i Bronzi di Riace.



