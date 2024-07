Marcegaglia al G7,serve un commercio equo ma senza protezionismo

"Uno dei volani della crescita è avere un commercio aperto e corretto, dove non ci sono sussidi che eliminino la competizione leale, ma non deve neanche prevalere l'eccesso di protezionismo, di dazi, di chiusure, però il governo su questo ha una posizione aperta: dobbiamo proteggere le aziende ma tener conto che il 40% della nostra ricchezza è prodotta dall'export, che siamo un grande Paese esportatore, quindi se limitiamo la possibilità di esportare sarebbe un problema. E mi pare che questo tema è prevalso al G7 italiano". Lo ha detto la presidente del B7 Emma Marcegaglia parlando con l'ANSA a margine del G7 Commercio a Villa San Giovanni. Marcegaglia ha parlato anche del tema della riforma del Wto con Paesi come Stati Uniti e Cina che al momento derogano alle regole dell'organismo. E ha sottolineato la necessità di "tornare ad avere un regolatore del commercio, tornare ad avere regole condivise".

Marcegaglia ha ringraziato il governo: "Per la prima nella storia del B7 abbiamo la possibilità come imprese di parlare direttamente con i ministri, non solo condividere i nostri documenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA