Zelensky, 'il nostro nemico non può essere definito umano'

"Stiamo combattendo contro un nemico terribile che non può essere definito umano ed è infinitamente lontano dal vero cristianesimo. La sua essenza è la rovina...

L'Ucraina non si sottometterà al male che sparge sangue in nome della sua malata autoaffermazione": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata dello Stato ucraino.

"È su questo che la Russia sta costruendo il suo Stato. Ma noi siamo diversi - prosegue Zelensky -. Siamo già separati da questo nemico grazie al nostro spirito. Dobbiamo sconfiggere questo male e l'Ucraina lo farà. L'Ucraina sarà sempre qui. La nostra storia. Il nostro popolo. Il nostro Stato. Mi congratulo con voi per la Giornata dello Stato ucraino! E ringrazio tutti coloro che sono con l'Ucraina!".

In un altro post Zelensky sottolinea che "è molto importante avere una fede incrollabile nella vittoria e in una pace giusta per l'Ucraina, nel fatto che la vita deve superare questa guerra e tutto il male che porta con sé".

"Oggi, nel Monastero della Grotta di Kyiv, abbiamo pregato per questo, oltre che per la protezione e la benedizione del popolo ucraino e dei nostri soldati", si legge inoltre nel messaggio.



