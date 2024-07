Von der Leyen: non ci sarà cooperazione strutturale con Ecr

Prosperità, democrazia e sicurezza. Sono queste le tre priorità che Ursula von der Leyen ha sottolineato nel corso dell'incontro con il gruppo The Left a Strasburgo. "Se siamo uniti come Ue possiamo superare montagne, come europei dobbiamo essere uniti", sono state le parole della presidente della Commissione designata che, sul Green Deal, ha rimarcato: "Dobbiamo tenere la barra dritta sugli obiettivi del 2030 e del 2050. I cittadini devono capire quanto sia importante che la transizione venga a loro vantaggio".

"L'ho detto più volte e lo ripeto: non ci non ci sarà una cooperazione strutturale con il gruppo Ecr". Lo ha ribadito la Von der Leyen, rispondendo ad una domanda del M5S nel corso della riunione con il gruppo della Sinistra all'Eurocamera a Strasburgo.

Quella di Viktor Orban "non è stata una vera missione di pace", ha detto Von der Leyen nel corso dell'incontro con il gruppo The Left, al quale ha sottolineato che, nonostante le differenti visioni, il gruppo della Sinistra è comunque "pro-Ue, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto". Von der Leyen, in questo contesto, ha citato la nascita dei Patrioti e del gruppo guidato da Afd e le elezioni americane di novembre. "Io sono per un'Europa forte, per una centralità europea", ha spiegato.

Un colloquio telefonico tra la Von der Leyen e la premier Giorgia Meloni potrebbe avvenire in giornata. Lo fanno sapere fonti europee, che ritengono normali i contatti tra le due leader in vista del voto dell'Europarlamento per il bis della tedesca alla guida dell'esecutivo Ue, in programma giovedì.

