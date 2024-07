L'Eurocamera avrà 20 commissioni e 4 sottocommissioni

Prende forma la composizione delle commissioni del prossimo Parlamento europeo. I gruppi politici hanno finalizzato una proposta di decisione che sarà messa al voto mercoledì durante la plenaria costitutiva del nuovo emiciclo. Secondo la proposta, le commissioni dovrebbero essere 20 e 4 le sottocommissioni. Sia la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Envi) che la commissione per l'industria, la Ricerca e l'Energia (Itre) avranno 90 membri. La commissione per gli affari esteri (Afet) sarà composta da 79 membri mentre 75 andranno a comporre la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe).

Saranno 60 i membri rispettivamente delle commissioni gli affari economici e monetari (Econ) e per l'occupazione e gli affari sociali (Empl), 52 quelli della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco) e 49 membri quelli della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Agri). Altri 46 membri andranno alla commissione per i trasporti e il turismo (Tran) e 43 alla commissione per il commercio internazionale (Inta); 41 per la commissione per lo sviluppo regionale (Regi); 40 rispettivamente alla commissione per il bilancio (Budg) e quella per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (Femm).

Poi ancora, 35 membri alla commissione per le petizioni (Peti); 30 membri rispettivamente alla commissione controllo dei bilanci (Cont), alla commissione per la cultura e l'istruzione (Cult) e alla commissione Affari Costituzionali (Afco). La commissione per la pesca (Pesc) conterà 27 membri e 25 saranno quelli della commissione per lo sviluppo (Deve) e della commissione per gli Affari legali (Juri). Quattro le sottocommissioni con 30 membri ciascuna: per la sicurezza e la difesa; per i diritti umani; per le questioni fiscali; per la salute pubblica.



