Commissari Vălean e Sinkevičius si dimettono,prendono

Il commissario ai Trasporti Adina-Ioana Vălean e il commissario per l'ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius hanno informato la presidente von der Leyen della loro decisione di dimettersi dalla Commissione per assumere il loro seggio al Parlamento europeo, al quale sono stati eletti. Vălean e Sinkevičius si sono dimessi rispettivamente il 15 e il 16 luglio.

Al fine di garantire la continuità del lavoro della Commissione, la Presidente ha deciso di assegnare temporaneamente le responsabilità per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca al Vicepresidente esecutivo Šefčovič, in aggiunta al suo attuale portafoglio. Per lo stesso motivo, la Presidente ha deciso di assegnare temporaneamente le responsabilità per i Trasporti al Commissario Hoekstra, in aggiunta al suo attuale portafoglio.

Il Presidente ha informato anche il Parlamento europeo e il Consiglio di questi cambiamenti temporanei.



