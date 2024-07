Tajani, mi auguro che il commissario Ue sia espressione del Ppe

"Mi auguro che il prossimo commissario europeo sia espressione del partito popolare europeo proprio perché vogliamo che la nuova politica agricola, insieme a una nuova politica industriale, siano politiche certamente finalizzate anche a contrastare il cambiamento climatico ma nello stesso tempo devono essere politiche che garantiscono la produzione agricola, la produzione industriale tenendo conto anche della questione sociale". Così il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale a margine della World Farmers Markets Coalition, in corso oggi a Roma. "Non siamo - ha aggiunto- né negazioniste né fondamentalisti alla Greta Thunberg, io credo che la nuova commissione europea debba imprimere una svolta anche perché poi il maggior numero dei commissari sarà dell'area del partito popolare europeo, quindi da questo punto di vista sono convinto che un cambiamento, grazie all'impegno dei popolari europei, ci sarà e ci sarà un cambiamento nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico". Sulle nomine per la nuova commissione europea ha invece commentato che "prima bisogna avere il presidente della commissione eletto, poi si fanno i nomi". "Non è - ha sottolineato- che si fanno i nomi quando il presidente non è eletto. Appena il presidente verrà eletto ci saranno gli incontri con i diversi governi, il presidente il consiglio parlerà con la Von der Leyen , il Consiglio dei Ministri indicherà il commissario italiano. Noi, come è noto, chiediamo un portafoglio di peso e anche una vicepresidenza, vedremo come procedono le trattative, siamo un Paese fondatore, abbiamo sempre avuto noi la vicepresidenza, vediamo cosa accadrà al termine trattativa" Riguardo a un suo possibile coinvolgimento ha risposto che assolutamente" lo esclude.



