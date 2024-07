Francia: i dissidenti Insoumis fondano un movimento, 'L'Après'

I dissidenti de La France Insoumise, usciti dal partito di Jean-Luc Mélenchon negli ultimi giorni, hanno annunciato in una conferenza stampa il lancio ufficiale di un nuovo movimento, battezzato 'L'Après (Il dopo), Associazione per la Repubblica ecologica e sociale'.

Secondo i leader del movimento, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Daniel Simonnet, Hendrik Davi e Olivier Malaude, il movimento dovrebbe rappresentare "un incubatore per un processo costitutivo di una nuova forza radicale, unitaria e democratica". Non è entrato nel nuovo movimento il principale fra i responsabili della fronda contro Mélenchon, François Ruffin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA