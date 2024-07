Amb. russo in Usa: Da vertice Nato via a preparazione guerra

"Il vertice della Nato a Washington ha chiarito che i Paesi aderenti hanno imboccato la strada della preparazione alla guerra". Così l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, secondo quanto riporta la Tass.

"Gli Stati Uniti e tutti gli altri Paesi - dice il diplomatico - stanno mobilitando il massimo delle risorse per preservare la loro egemonia in declino. Sono - sottolinea - nemici dichiarati". Antonov, riferendosi alla guerra in Ucraina, sostiene che "gli Usa non vogliono cercare compromessi e chiedono che siamo noi ad accettare docilmente lo spostamento della macchina militare dell'alleanza verso est".



