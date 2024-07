Mosca e Pechino contro la Nato, 'la risposta sarà dura'

La Cina esorta la Nato a smettere di "incitare allo scontro" dopo le accuse mosse a Pechino in merito alla fornitura di aiuti a Mosca nella sua invasione dell'Ucraina. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Medvedev, attacca: Mosca deve impegnarsi per far "scomparire" l'Ucraina e la Nato.

L'Italia, nell'ambito del vertice Nato, ha firmato un accordo di difesa con Francia-Germania-Polonia per migliorare la capacità a lungo raggio. Il primo ministro ungherese Orban incontrerà oggi in Florida l'ex presidente Trump dopo il vertice a Washington.

La corsa elettorale di Biden diventa sempre più complessa. Gran parte dei donatori dem ha congelato i finanziamenti per la campagna elettorale per il suo rifiuto di lasciare la corsa dopo le preoccupazioni per la sua età e le sue condizioni psico-fisiche.

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha affermato che la dichiarazione del vertice della Nato a Washington rappresenta "una seria minaccia per la sicurezza della Federazione Russa" e che per questo in risposta saranno "necessarie misure ponderate, coordinate ed efficaci per contenere la Nato": lo scrive l'agenzia Interfax.



"Vediamo che i nostri opponenti in Europa e negli Stati Uniti non sono sostenitori del dialogo, a giudicare dai documenti adottati al vertice della Nato, non sono sostenitori della pace": lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass.

