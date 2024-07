Il primo ministro ungherese Vickor Orban "sta pianificando di volare a Mar-a-Lago per incontrare Donald Trump". Lo ha riferito una fonte vicina al leader ungherese al Guardian.

Orban "ha evitato invece Joe Biden al summit Nato" in corso a Washington e "non ha richiesto un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, scrive il media britannico citando tre fonti a conoscenza dei preparativi del summit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA