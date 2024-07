Von der Leyen, 'non ci sarà alleanza strutturale con Ecr'

"Con il gruppo Ecr non ci sarà una cooperazione strutturale". Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti presenti all'incontro, la presidente della Commissione designata Ursula von der Leyen, nel corso della riunione con Renew. Il gruppo dei Liberali, accogliendo von der Leyen, tra i punti prioritari aveva posto come condizione per il sì alla prossima Plenaria che non ci sia alcuna alleanza con le destre, Conservatori inclusi. La riunione è durata oltre due ore.



