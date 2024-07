Madre e due figlie uccise con una balestra, catturato il killer

Un giovane di 26 anni, Kyle Clifford, ha brutalmente seviziato e ucciso con una balestra una madre e le sue due figlie in una cittadina della Gran Bretagna, prima di essere fermato in un sobborgo di Londra. L'uomo è stato individuato come l'ex fidanzato di una delle vittime più giovani e catturato dopo una maxi caccia all'uomo della polizia.

Le vittime sono Carol Hunt, 61 anni, moglie di un radiocronista e commentatore di corse ippiche della Bbc, John Hunt, e due delle loro figlie, Hannah e Louise, di 28 e 25 anni.

Secondo le indiscrezioni dei media, Clifford era stato fino a qualche tempo fa il fidanzato di Louise e avrebbe dunque compiuto la strage familiare animato da deliranti sentimenti di vendetta, dopo essere penetrato nel tardo pomeriggio di ieri nella residenza degli Hunt, nella cittadina di Bushey. Il tutto in uno scenario da spedizione punitiva. Le forze dell' ordine hanno precisato di non avere usato armi per fermarlo. Clifford era ferito ed è stato portato in ospedale.



