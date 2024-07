La Russia dichiara indesiderato il Moscow Times

La procura generale russa ha dichiarato "indesiderato" il Moscow Times: a dare la notizia sul suo sito web è lo stesso giornale che da oltre 30 anni copre notizie riguardanti la Russia e l'area ex sovietica. Il provvedimento di fatto vieta alla testata di operare in Russia e arriva in un momento storico in cui il Cremlino sta inasprendo sempre più la repressione del dissenso e il controllo sulla stampa. "La designazione vieta a chiunque di lavorare o avere legami con l'organizzazione, con perseguimento penale per eventuali violazioni", sottolinea il giornale.



