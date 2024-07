Navalnaya, 'Putin assassino che merita di andare in carcere'

"Oh, come non potrà essere la solita procedura? Un agente straniero, poi l'apertura di un procedimento penale, poi un arresto?! Quando scrivi su questo argomento, per favore non dimenticare di scrivere la cosa principale: Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra. Il suo posto è in prigione, e non da qualche parte all'Aja, in un'accogliente cella con Tv, ma in Russia - nella stessa colonia e nella stessa cella di 2 metri per 3 in cui ha ucciso Alexei". Lo scrive Yulia Navalnaya commentando su X la notizia del mandato d'arresto in contumacia spiccato da una Corte russa contro di lei.



