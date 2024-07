Modi a Putin, 'doloroso vedere morire bambini innocenti'

"Che si tratti di guerra, conflitto o attacco terroristico, chiunque creda nell'umanità è addolorato quando si verificano perdite di vite umane". E "quando vengono uccisi bambini innocenti, il cuore sanguina e quel dolore è davvero terrificante". Lo ha detto il premier indiano Narendra Modi a Vladimir Putin, in quella che sembra una velata critica agli attacchi russi di ieri contro l'Ucraina. Lo riporta Sky News.

Modi ha detto a Putin che una soluzione alla guerra in Ucraina "non può essere trovata sul campo di battaglia...

dobbiamo trovare la pace attraverso i colloqui".



