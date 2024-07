Una donna e un uomo sono morti e altre sei persone sono rimaste ferite in un incendio avvenuto nella notte in un condominio di Madrid: lo hanno reso noto i servizi d'emergenza.

Le fiamme hanno distrutto uno degli appartamenti del palazzo, situato nel distretto di Latina. Le due vittime avevano 62 e 66 anni. Altre nove persone sono state assistite dai sanitari e sei di loro sono state ricoverate in ospedale per ustioni o inalazione di fumo.



