Scontri a Parigi, a Place de la Republique: cariche della polizia

Violenti scontri sono in corso a Place de la République a Parigi e la polizia ha effettuato cariche contro i manifestanti. Stando a giornalisti di Le Figaro sul posto, le prime cariche della polizia sono avvenute a est di Place de la République, nei confronti di gruppi di individui incappucciati che cercavano di provocare gli agenti. Arredi urbani sono stati dati alle fiamme e sono state lanciati fuochi d'artificio. Gli scontri sono in corso all'inizio di Avenue de la République, Boulevard Voltaire e Boulevard du Temple.

Una folla si era radunata in Place de la République a Parigi dopo che i primi exit poll avevano dato in testa la sinistra del Nuovo Fronte Popolare alle elezioni legislative in Francia. Partendo da Place des Fêtes, nel 19esimo arrondissement, dove si svolgeva una kermesse antifascista, un gioioso corteo era sceso lungo rue de Belleville, accompagnato da una banda e da sempre più persone, tra gli applausi della gente alle finestre, descrive Liberation. In piazza, la folla ha poi intonato il canto "Hanouna, vattene!", riferendosi al conduttore francese Cyril Hanouna che aveva dichiarato: "Lascerò la Francia se vincerà il Nuovo Fronte Popolare". Molte le famiglie, spesso con bambini piccoli, altissimo il numero di giovani e giovanissimi, in un ambiente festoso, con bandiere e cori per la gauche, contro Marine Le Pen ed Emmanuel Macron. Fra gli slogan, "Tutti odiano Bardella" e "abbiamo vinto". Sul monumento al centro della piazza, è stato dispiegato lo striscione "La Francia è un tessuto di migrazioni".

Erano stati segnalati nella stessa zona anche un nutrito gruppo di individui di estrema sinistra, circa 500, incappucciati

Scontri anche in altre città francesi. A Nantes, un poliziotto è rimasto ustionato al braccio per il lancio di una bottiglia molotov da parte dei manifestanti. A Lione, gruppi di manifestanti circolano con il passamontagna nelle strade del centro

