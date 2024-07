Lavrov, campagna elettorale in Usa uno spettacolo pietoso

L'andamento della campagna elettorale negli Stati Uniti è uno spettacolo pietoso, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, come riferisce la Tass.

"Sul serio, ovviamente, è uno spettacolo pietoso. E se il sistema della cosiddetta democrazia americana produce tali risultati o un simile svolgimento della campagna elettorale, ognuno potrebbe trarre le proprie conclusioni su come tutto è orchestrato, come è organizzato", ha aggiunto rispondendo ad una domanda del giornalista della Vgtrk Pavel Zarubin.



