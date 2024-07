Rishi Sunak si è dimesso da primo ministro a Palazzo

Il leader conservatore uscente Rishi Sunak ha rassegnato le sue dimissioni da primo ministro britannico in un incontro con re Carlo III a Buckingham Palace durato circa 30 minuti. In precedenza il sovrano, salito sul trono l'8 settembre 2022 dopo la morte della regina Elisabetta, aveva ricevuto le dimissioni di Liz Truss, che aveva lasciato la guida del governo Tory dopo soli 50 giorni nell'ottobre 2022, per poi incaricare Sunak della formazione di un nuovo esecutivo.





