La ex premier britannica conservatrice Liz Truss ha perso il suo seggio nella circoscrizione di South West Norfolk, mentre alle ultime elezioni nel 2019 aveva ottenuto una maggioranza di oltre 26.000 voti. Truss, che aveva guidato il governo Tory nel 2022 per poche settimane soltanto, è stata battuta dei laburisti per 630 voti.



