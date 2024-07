Borrell, Orban non ha alcun mandato Ue per visitare Mosca

"La visita del primo ministro Viktor Orbán a Mosca si svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia". Lo afferma una dichiarazione dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. Alla presidenza di turno Ue l'Ungheria non ha "alcuna rappresentanza esterna dell'Unione". "Orban non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell'Ue per visitare Mosca" e "non rappresenta l'Ue in alcuna forma". "La posizione dell'Ue sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si riflette in molte conclusioni del Consiglio europeo. Tale posizione esclude i contatti ufficiali tra l'Ue e il Presidente Putin".



