Xi si congratula con Costa per presidenza Consiglio Ue

Il presidente Xi Jinping si è congratulato con Antonio Costa per la designazione a presidente del Consiglio europeo, in base a quanto riferito dai media statali cinesi. Nel suo messaggio, Xi ha sottolineato che Pechino "ha sempre considerato l'Ue come un polo importante nella struttura multipolare", attribuendo anche "grande importanza al ruolo vitale dell'Europa negli affari globali" e nell'impegno "a sviluppare con la Cina il partenariato strategico globale".



