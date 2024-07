Starmer vota a Londra, fotografi e sostenitori al suo seggio

Il leader del Labour Keir Starmer, ormai premier in pectore del Regno Unito per l'attesa ampia vittoria del suo partito nelle elezioni politiche, ha votato insieme alla moglie Victoria nel seggio di Holborn a Londra, dove si trovavano fotografi e sostenitori. Prima di entrare nell'edificio sir Keir, rilassato e sorridente, ha stretto la mano ad alcuni di loro. Un'immagine ben diversa da quella del primo ministro Tory uscente Rishi Sunak che ha votato con la consorte nel nord dell'Inghilterra praticamente senza incontrare persone all'ingresso del seggio. Mentre stando alla Bbc ha scelto il voto per posta il leader del partito populista Reform UK, Nigel Farage, come del resto stanno facendo milioni di britannici in una modalità molto diffusa nel Paese nonostante i ritardi nell'invio di migliaia di schede riscontrati nei giorni scorsi. L'ex tribuno della Brexit non si è comunque fatto mancare le apparizioni in pubblico in queste ore con un invito pubblicato sul suo profilo di X a "votare col cuore" scegliendo Reform.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA