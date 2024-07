Sette arresti per attacco incendiario ad una sinagoga in Grecia

L'unità antiterrorismo della polizia ellenica ha arrestato sette persone sospettate di avere organizzato degli attacchi incendiari contro una sinagoga e un hotel nella capitale greca. Lo riporta Kathimerini. Come emerso dalle indagini, il 15 maggio scorso quattro persone avrebbero appiccato il fuoco a un edificio nel centro di Atene, dove si trovano un negozio di articoli sanitari e un hotel, utilizzando un ordigno incendiario improvvisato. Nel secondo caso, nelle prime ore del 18 giugno, due uomini, con la complicità di un terzo, si sono avvicinati all'ingresso principale di un edificio che ospita una sinagoga con una moto rubata e avrebbero provato a appiccare un incendio gettandovi dentro materiale infiammabile. Gli arrestati sono accusati, tra l'altro, di incendio doloso con movente razzista. Degli arrestati, cinque sono stati posti in custodia cautelare e due sono stati rilasciati in condizioni restrittive.



