Zelensky, 'se Trump sa come fermare la guerra ce lo dica'

"Se Trump sa come porre fine a questa guerra, dovrebbe dircelo oggi". E' l'appello di Volodymyr Zelensky al candidato repubblicano alla Casa Bianca in un'intervista a Bloomberg TV. "Se ci sono rischi per l'indipendenza dell'Ucraina, dobbiamo essere preparati", ha detto il leader di Kiev, sottolineando che il suo popolo ha il diritto di sapere se "dopo il 5 novembre, quando gli americani andranno alle urne, avranno ancora il potente sostegno degli Stati Uniti".



