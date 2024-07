Sondaggio Gb ipotizza per Labour maggioranza più ampia dal 1832

Nell'ultimo sondaggio di YouGov prima del voto politico di domani nel Regno Unito si ipotizza una vittoria senza precedenti per i Laburisti di Keir Starmer, così ampia da ottenere una maggioranza alla Camera dei Comuni di 212 seggi, la più alta mai raggiunta da un partito britannico sin dal lontano 1832.

Secondo la rilevazione demoscopica il Labour avrebbe un numero record di 431 deputati, con un incremento di 231 rispetto agli attuali, contro i 102 dei Tory, che ne perderebbero ben 270, inclusi quelli di 16 su 26 membri del consiglio dei ministri, fra cui il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt. Il sondaggio prevede inoltre un ottimo risultato per i Liberaldemocratici di Ed Davey, con 72 seggi ai Comuni, 64 in più, e una debacle degli indipendentisti scozzesi dell'Snp, che passerebbero a 18 collegi perdendone 30. Il partito populista Reform UK guidato da Nigel Farage ne avrebbe tre, ottenendo un risultato molto importante con l'ingresso del leader euroscettico a Westminster. Infine i Verdi andrebbero a due seggi guadagnandone uno.



