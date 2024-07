Sinistra Ue,'voteremo contro la conferma di von der Leyen'

"L'indicazione del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo è votare contro la conferma di Ursula von der Leyen per un secondo mandato alla Commissione europea. Per noi è chiaro che il gruppo della Sinistra non farà parte della futura coalizione. Penso che milioni di cittadini siano stufi di questi accordi clandestini". Lo ha detto la co-presidente di The Left Manon Aubry al termine della riunione costitutiva del gruppo.

Nel corso dell'incontro Aubry è stata confermata co-presidente assieme al tedesco Martin Schirdewan, della Linke.



