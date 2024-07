"Viviamo un momento critico davanti a noi. E non vediamo solo a Parigi il rafforzamento di forze euroscettiche o anche peggio. Ma per me è importante che al di là dell'esito delle elezioni l'Ue sia un fattore di protezione e non viva un terremoto sul piano politico". Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk in conferenza stampa a Varsavia con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.



