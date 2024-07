Scholz, 'sicurezza della Polonia è sicurezza della Germania'

"La sicurezza della Polonia e quella della Germania non sono separabili". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in conferenza stampa a Varsavia insieme al premier polacco, Donald Tusk. "La sicurezza di Polonia è la sicurezza della Germania", ha incalzato. "Siamo insieme saldamente a fianco all'Ucraina, di cui Germania e Polonia sono fra i maggiori sostenitori", ha sottolineato.

Scholz è a Varsavia per le consultazioni governative fra i due Paesi.



