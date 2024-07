Le Pen accusa, nomine di Macron sono 'golpe amministrativo'

La leader del Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen, ha denunciato stamattina un "colpo di stato amministrativo" dei macronisti che starebbero, secondo le sue affermazioni, procedendo a un'ondata di nomine prima di un'eventuale coabitazione, in particolare alla guida della polizia e della gendarmeria nazionali.

"Sembra che il presidente stia pensando di nominare domani, cioè a 4 giorni dal secondo turno, il direttore generale della polizia nazionale, che avrebbe dovuto restare in carica fino alla fine delle Olimpiadi, e il direttore della gendarmeria nazionale", ha detto la Le Pen ai microfoni di France Inter.

Secondo la leader del Rn, "l'obiettivo" delle nomine affrettate sarebbe "di impedire a Jordan Bardella di governare il paese come vorrebbe" se il Rn conquistasse domenica la maggioranza al ballottaggio delle legislative.

"E' una forma di colpo di stato amministrativo", ha commentato, aggiungendo di sperare "che tutto ciò faccia parte soltanto delle voci". "Per gente che dà lezioni di democrazia alla Terra intera, è quanto meno sorprendente agire in questo modo", ha dichiarato. "In quel caso - ha osservato - non avrebbe dovuto sciogliere il Parlamento".



