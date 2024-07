Francia: arrivato a 190 numero delle desistenze anti-Rn

E' giunto questa mattina a 190 il numero delle desistenze anti-Rn di candidati delle "triangolari" in vista del ballottaggio delle legislative francesi, domenica prossima. Secondo un conteggio di Le Monde, questa mattina sono 123 i candidati della gauche e 64 della maggioranza che - arrivati al terzo posto - hanno ritirato la propria candidatura per far convergere i voti sull'oppositore del rappresentante dell'estrema destra con più possibilità di vincere.

La chiusura delle candidature è prevista per oggi alle 18. Le triangolari previste sono 306 alle quali si aggiungono 3 quadrangolari, ma il numero è destinato a diminuire dopo il conteggio finale delle desistenze per sbarrare la strada al Rassemblement National.



