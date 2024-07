Zelensky, 'stiamo aumentando la produzione di droni'

"L'Ucraina sta aumentando la produzione di droni, tipi specifici di armi, proiettili, attrezzature, macchine per lo sminamento e molte altre cose - tutto ciò che è necessario in prima linea e che salverà le vite del nostro popolo grazie al potere della tecnologia": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Questa guerra dimostra che la tecnologia sul campo di battaglia è una difesa efficace contro le aggressioni nel mondo moderno - aggiunge -. Ogni mese, sempre più aziende e sviluppatori offrono nuove soluzioni per contrastare efficacemente il nemico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA