La Finlandia adotta un accordo di difesa con gli Stati Uniti

Il Parlamento finlandese ha adottato un accordo di difesa con gli Stati Uniti che aumenterà la presenza militare americana e consentirà lo stoccaggio di attrezzature militari statunitensi in Finlandia. Dopo la firma del governo finlandese a Washington lo scorso dicembre, l'accordo di cooperazione per la difesa (Dca) è stato approvato all'unanimità dal Parlamento di Helsinki.

L'intesa prevede per gli Usa l'accesso a 15 basi militari in Finlandia e autorizza la presenza e l'addestramento di soldati americani, nonché lo stoccaggio di attrezzature militari sul territorio finlandese. Il voto arriva dopo l'adesione della Finlandia alla Nato ad aprile 2023, oltre un anno dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Le relazioni di Helsinki con la Russia, con cui condivide un confine di 1.340 chilometri, sono fortemente tese da quando la Finlandia è entrata nella Nato. L'accordo di difesa tra il Paese nordico e gli Stati Uniti consolida la cooperazione tra le due nazioni in situazioni di crisi.

L'intesa è regolata dall'obbligo di rispettare la sovranità della Finlandia, le sue leggi nazionali e il diritto internazionale, come hanno sottolineato il governo e la commissione Affari esteri. Tale mossa arriva dopo che la Svezia ha dato il via libera a un accordo simile con Washington.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA