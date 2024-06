Zelensky, 'Mosca rilascia 10 civili, fra cui due sacerdoti'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in serata il rilascio e il ritorno in Ucraina di dieci civili che erano detenuti in Russia, tra cui due sacerdoti e un funzionario locale.

"Siamo riusciti a riportare indietro altri dieci nostri cittadini dalla prigionia russa", ha scritto il leader ucraino sui social media, aggiungendo che sono stati "liberati e ora sono tornati in Ucraina".

Russia e Ucraina si scambiano regolarmente i soldati catturati, ma il ritorno in patria dei civili è alquanto raro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA