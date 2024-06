Costa, "la mia priorità sarà l'unità tra gli Stati Ue"

"Ringrazio per la fiducia che i membri del consiglio mi hanno testimoniato. Sono lieto di essere a breve parte di questa squadra" con Ursula von der Leyen e Kaja Kallas. "Sono sicuro che la nostra collaborazione porterà a un lavoro di successo per servire l'Ue e i suoi cittadini". "Creare l'unità tra gli Stati membri sarà la mia principale priorità quando assumerò il mio ruolo a dicembre". Lo ha detto Antonio Costa, in un videocollegamento nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.



